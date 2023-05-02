Помните Катю из «Вора»? Вот что с ней стало после побега в Голливуд

Когда человек переезжает в другую страну, он всегда рискует потерять свой статус и привычный комфортный образ жизни. Поэтому любая эмиграция — это сложный и трудозатратный процесс. Но красавица Екатерина Редникова была готова пойти на этот отважный шаг.

После того как на большие экраны вышла драма «Вор», начинающая актриса стала знаменитостью. Голову вскружил и невероятный успех фильма за границей, ведь картину номинировали на премии «Оскар» и «Золотой глобус». Однако девушке почти не предлагали интересных ролей, и она сбежала в Голливуд. Там артистке пришлось столкнуться с новыми трудностями, поскольку максимум, на который она могла рассчитывать, — это второстепенные героини в не очень кассовых фильмах.

Спустя годы Екатерина стала чаще приезжать на родину, и теперь она живет на две страны. Впрочем, сегодня актриса снимается исключительно в российском кино.