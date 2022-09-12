Помните кассиршу из «Х-Фактора» с волшебным голосом? Вот что с ней стало

Настоящим открытием шоу «Х-Фактор» стало появление на сцене в 2012 году скромной кассирши из Одессы Аиды Николайчук. Она мастерски исполнила песню Полины Гагариной «Колыбельная», продемонстрировав вокал невероятный силы. Члены жюри даже усомнились в ее данных, решив, что певице включили фонограмму. Но Аида повторила композицию и без музыки.

Ее второй номер в рамках программы оказался не таким успешным, и она выбыла из конкурса. Николайчук не растерялась, решила завоевать публику в Сети и приняла участие в «Х-фактор-онлайн». После победы Аида снова вышла на сцену третьего сезона основного конкурса и заняла в финале первое место. Уже в 2013 году песца выпустила первый альбом, объездила с гастролями Европу и подписала выгодные контракты со звукозаписывающими студиями.

В 2016 и 2017 годах она пыталась пробиться на «Евровидение», но не смогла преодолеть отбор. Тогда Аида решила покорить Японию, где победила в одном из музыкальных конкурсов. Сейчас 40-летняя певица живет в Киеве, где намерена развивать собственный бизнес — линию одежды. Но пока дело не ладится из-за финансовых проблем. Николайчук замужем за третьим супругом и воспитывает сына от прошлых отношений. Ранее она анонсировала запись англоязычной пластинки, но работа была поставлена на паузу из-за пандемии.