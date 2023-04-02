Помните Калугу из «Маргоши»? Расстроитесь, увидев, как актер выглядит сейчас

Не так давно артист отметил 45-й день рождения.

Звездным часом для актера Олега Масленникова-Войтова стало участие а сериале «Маргоша», в котором он исполнил роль Андрея Калугина. Поклонники с восторгом приняли комедийный проект, отметив не только талант актера, но и его эффектную внешность.

После успеха Масленников-Войтов продолжил активно сниматься. В его фильмографии можно заметить, например, криминальный сериал «Чужая стая», а также проект «Триггер», в котором его коллегой стал Максим Матвеев.

Фанаты внимательно следят за успехами любимого артиста, но признаются, что последние роли знаменитости заставляют беспокоиться, ведь он выглядит все хуже и хуже. Масленников-Войтов заметно постарел за прошедшее время, а его голову уже покрыла седина.

Подобные перемены шокировали его преданных поклонников. По их словам, они не ожидали, что артист так быстро состарится, ведь он еще в самом расцвете сил и на пике своей карьеры.