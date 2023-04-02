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Киноафиша Статьи Помните Калугу из «Маргоши»? Расстроитесь, увидев, как актер выглядит сейчас

Помните Калугу из «Маргоши»? Расстроитесь, увидев, как актер выглядит сейчас

2 апреля 2023 21:00
Помните Калугу из «Маргоши»? Расстроитесь, увидев, как актер выглядит сейчас

Не так давно артист отметил 45-й день рождения.

Звездным часом для актера Олега Масленникова-Войтова стало участие а сериале «Маргоша», в котором он исполнил роль Андрея Калугина. Поклонники с восторгом приняли комедийный проект, отметив не только талант актера, но и его эффектную внешность.

После успеха Масленников-Войтов продолжил активно сниматься. В его фильмографии можно заметить, например, криминальный сериал «Чужая стая», а также проект «Триггер», в котором его коллегой стал Максим Матвеев.

Помните Калугу из «Маргоши»? Расстроитесь, увидев, как актер выглядит сейчас

Фанаты внимательно следят за успехами любимого артиста, но признаются, что последние роли знаменитости заставляют беспокоиться, ведь он выглядит все хуже и хуже. Масленников-Войтов заметно постарел за прошедшее время, а его голову уже покрыла седина.

Подобные перемены шокировали его преданных поклонников. По их словам, они не ожидали, что артист так быстро состарится, ведь он еще в самом расцвете сил и на пике своей карьеры.

Фото: Кадр из сериала «Маргоша», «Идеальный выбор»
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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