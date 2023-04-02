Помните, какой была красотка «бедная Маша»? Сегодня на нее больно смотреть (фото)

Актерская карьера Тамары Акуловой развивалась стремительно. Фильмы с участием знаменитости один за другим выходили на большие экраны. Отчасти этому способствовала невероятно привлекательная внешность артистки.

Звезда гармонично смотрелась в образах романтичных героинь. Особенно сильно она полюбилась публике в образе медсестры Марии Карауловой из картины «Бедная Маша». Поклонники отмечают, что именно в этой роли актриса была особенно красива — от нее невозможно было оторвать глаз.

Однако после оглушительного успеха карьера артистки застопорилась.

Грянул дефолт, и на фоне кризиса знаменитость и ее супруг, режиссер и сценарист Эльер Ишмухамедов, остались без работы. Акулова не появлялась на съемочных площадках на протяжении 12 лет. Эти годы, посвященные заботам о семье, звезда называет самыми счастливыми в своей жизни.

Впоследствии она вернулась на большие экраны, но зрители были вынуждены признать, что от былого очарования актрисы не осталось и следа. Годы не пощадили некогда эффектную красотку. По мнению многих, сегодня на заметно постаревшую Акулову больно смотреть.