Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Помните, как зрители «Дома дракона» возмущались из-за Крови и Сыра? В 3 сезоне канон Мартина перепишут еще сильнее

Помните, как зрители «Дома дракона» возмущались из-за Крови и Сыра? В 3 сезоне канон Мартина перепишут еще сильнее

24 августа 2025 13:46
Помните, как зрители «Дома дракона» возмущались из-за Крови и Сыра? В 3 сезоне канон Мартина перепишут еще сильнее

Теперь под раздачу попал Деймон.

Для тех, кто смотрел «Дом дракона» без книжного багажа, эпизод с наемными убийцами Кровью и Сыром оказался настоящим шоком. Но читатели «Пламени и крови» недоумевали: в сериале момент заметно смягчили, убрав важные детали. Казалось бы, в третьем сезоне авторы должны были извлечь уроки из критики, но новости говорят об обратном — канон продолжат перекраивать.

На этот раз досталось Деймону Таргариену. В книгах у него хватает собственных сюжетных поворотов, но шоураннеры решили расширить его роль и прописать сцены, которых у Мартина нет.

Помните, как зрители «Дома дракона» возмущались из-за Крови и Сыра? В 3 сезоне канон Мартина перепишут еще сильнее

Инсайдеры твердят, что Деймон появится там, где его и близко не было: в разговорах с Ормундом Хайтауэром, встречах с Дейроном Таргариеном и даже в эпизодах, предвещающих падение дома Хайтауэров.

Такое расширение, судя по всему, связано с другим крупным изменением — из сериала вырезали Неттлс, «драконье семя», с которым у Деймона была важная сюжетная линия. Без нее героя приходится искусственно «приклеивать» к новым событиям.

Авторы будто сами признаются: они готовы жертвовать деталями книги ради яркой картинки и дополнительного экранного времени для любимцев публики.

Помните, как зрители «Дома дракона» возмущались из-за Крови и Сыра? В 3 сезоне канон Мартина перепишут еще сильнее

Фанаты уже строят теории: мол, создатели двигаются к глобальной завязке, связанной с Трехглазым Вороном. В финале второго сезона Деймону показали видение, и некоторые уверены — это намек на связь с его потомком Бринденом Риверсом, который в итоге и станет загадочным Вороном за Стеной.

Впрочем, даже если эта линия окажется пустым фан-сервисом, одно ясно: «Дом дракона» превращается в самостоятельную историю. И тем, кто ждал скрупулезного следования Мартину, остается только вздыхать — работы над ошибками здесь не будет.

Ранее мы писали: Дрогон — далеко не последний живой дракон в Вестеросе: и теперь НВО может снять самое «горячее» продолжение «Игры престолов»

Фото: Кадр из сериала «Дом дракона»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Дрогон — далеко не последний живой дракон в Вестеросе: и теперь НВО может снять самое «горячее» продолжение «Игры престолов» Дрогон — далеко не последний живой дракон в Вестеросе: и теперь НВО может снять самое «горячее» продолжение «Игры престолов» Читать дальше 23 августа 2025
Кхалиси, мать, разрушительница и королева: объясняем смысл 9 титулов Дейнерис из «Игры престолов» Кхалиси, мать, разрушительница и королева: объясняем смысл 9 титулов Дейнерис из «Игры престолов» Читать дальше 25 августа 2025
Не только Джон Сноу оказался «с сюрпризом»: в «Игре престолов» был еще один «скрытый» Таргариен — но правду о нем поняли слишком поздно Не только Джон Сноу оказался «с сюрпризом»: в «Игре престолов» был еще один «скрытый» Таргариен — но правду о нем поняли слишком поздно Читать дальше 24 августа 2025
Неудобную правду об одичалых замалчивал даже Нед Старк: откуда в «Игре престолов» взялись люди за стеной Неудобную правду об одичалых замалчивал даже Нед Старк: откуда в «Игре престолов» взялись люди за стеной Читать дальше 23 августа 2025
Меньше слов, больше дела — и резни: 3 сезон «Дома дракона» исправит главные ошибки двух предыдущих — от изменений в шоке даже режиссер Меньше слов, больше дела — и резни: 3 сезон «Дома дракона» исправит главные ошибки двух предыдущих — от изменений в шоке даже режиссер Читать дальше 22 августа 2025
«Поцелуй, секс, поцелуй, секс — меня натурально рвало»: Тернер чуть не сошла с ума на съемках нового ужастика — и все из-за «Игры престолов» «Поцелуй, секс, поцелуй, секс — меня натурально рвало»: Тернер чуть не сошла с ума на съемках нового ужастика — и все из-за «Игры престолов» Читать дальше 21 августа 2025
Что стало с Гудманом после финала «Лучше звоните Солу»? Оденкерк спустя годы дал четкий ответ — «шестерка» он, или авторитет Что стало с Гудманом после финала «Лучше звоните Солу»? Оденкерк спустя годы дал четкий ответ — «шестерка» он, или авторитет Читать дальше 25 августа 2025
Запоминаем самые долгожданные премьеры сентября: ждем «Уэнсдей», спин-офф «Офиса» и новый сезон японской «Игры в кальмара» Запоминаем самые долгожданные премьеры сентября: ждем «Уэнсдей», спин-офф «Офиса» и новый сезон японской «Игры в кальмара» Читать дальше 25 августа 2025
Сидит за решеткой в темнице сырой: Боб Оденкерк заговорил об еще одном продолжении «Во все тяжкие», на этот раз — про тюрьму Сидит за решеткой в темнице сырой: Боб Оденкерк заговорил об еще одном продолжении «Во все тяжкие», на этот раз — про тюрьму Читать дальше 25 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше