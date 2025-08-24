Помните, как зрители «Дома дракона» возмущались из-за Крови и Сыра? В 3 сезоне канон Мартина перепишут еще сильнее

Для тех, кто смотрел «Дом дракона» без книжного багажа, эпизод с наемными убийцами Кровью и Сыром оказался настоящим шоком. Но читатели «Пламени и крови» недоумевали: в сериале момент заметно смягчили, убрав важные детали. Казалось бы, в третьем сезоне авторы должны были извлечь уроки из критики, но новости говорят об обратном — канон продолжат перекраивать.

На этот раз досталось Деймону Таргариену. В книгах у него хватает собственных сюжетных поворотов, но шоураннеры решили расширить его роль и прописать сцены, которых у Мартина нет.

Инсайдеры твердят, что Деймон появится там, где его и близко не было: в разговорах с Ормундом Хайтауэром, встречах с Дейроном Таргариеном и даже в эпизодах, предвещающих падение дома Хайтауэров.

Такое расширение, судя по всему, связано с другим крупным изменением — из сериала вырезали Неттлс, «драконье семя», с которым у Деймона была важная сюжетная линия. Без нее героя приходится искусственно «приклеивать» к новым событиям.

Авторы будто сами признаются: они готовы жертвовать деталями книги ради яркой картинки и дополнительного экранного времени для любимцев публики.

Фанаты уже строят теории: мол, создатели двигаются к глобальной завязке, связанной с Трехглазым Вороном. В финале второго сезона Деймону показали видение, и некоторые уверены — это намек на связь с его потомком Бринденом Риверсом, который в итоге и станет загадочным Вороном за Стеной.

Впрочем, даже если эта линия окажется пустым фан-сервисом, одно ясно: «Дом дракона» превращается в самостоятельную историю. И тем, кто ждал скрупулезного следования Мартину, остается только вздыхать — работы над ошибками здесь не будет.

