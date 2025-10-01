Помните, как зовут девушек из «Кейпоп-охотниц на демонов»? Имена выдуманные, а вот внешность вдохновлена реальными людьми

Анимационный мюзикл «Кейпоп-охотницы на демонов» вышел на Netflix летом 2025-го и сразу стал тем самым мультфильмом, о котором говорят и фанаты K-pop, и обычные любители фэнтези.

Существует обычная на первый взгляд женская группа Huntrix, но в реальности их концерты и репетиции — лишь прикрытие. Настоящее дело девушек — охота на демонов. А когда на пути встает бойз-бэнд Saja Boys, оказывается, что это не конкуренты на сцене, а враги из потустороннего мира.

И все внимание зрителей приковано к трем главным героиням.

Руми

Руми — лидер Huntrix, голос и лицо группы. Для нее борьба с демонами — не просто миссия, а продолжение дела отца, некогда звезды и охотника. Она стремится завершить древний ритуал Хонмун и навсегда закрыть дверь в мир зла. Но у судьбы свои планы: демоны вмешиваются и рушатся ее надежды.

Зрители сразу заметили: Руми слишком уж напоминает Дженни из BLACKPINK. От сценической подачи до образа — совпадений много. Интернет заполонили теории, что персонаж срисовали именно с нее, хотя авторы быстро заявили: Дженни была лишь одним из множества вдохновений.

Мира

Мира отвечает за танцы, постановку номеров и жесткую дисциплину. Холодная и собранная, но внутри — те самые сомнения и травмы, которые делают ее образ живым. В прошлом — «проблемный ребенок», сбежавший из богатой семьи, в настоящем — девушка, которая борется не только с демонами, но и с собственными страхами.

Создатели признались, что вдохновлялись южнокорейской моделью Ан Со Ен — ее пластика и утонченность отлично легли в образ.

Зои

Третья участница Huntrix, Зои — это драйв и свет. Она пишет тексты песен, привносит американскую легкость (родилась и выросла в Калифорнии) и задает тот самый вайб, который уравновешивает драму подруг. За ее улыбкой и приколами скрывается серьезная сила: в бою Зои не уступает никому.

Фанаты тут же подметили схожесть с Чхаен из TWICE — от асимметричных причесок до дерзкой подачи. Соцсети заполнились роликами, где Чхаен будто оживает в образе мультяшной охотницы.

Руми, Мира и Зои — три разные энергии: драматичная, сдержанная и солнечная. Вместе они создают группу, в которую легко поверить: такая могла существовать в реальности.

