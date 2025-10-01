Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Помните, как зовут девушек из «Кейпоп-охотниц на демонов»? Имена выдуманные, а вот внешность вдохновлена реальными людьми

Помните, как зовут девушек из «Кейпоп-охотниц на демонов»? Имена выдуманные, а вот внешность вдохновлена реальными людьми

1 октября 2025 07:58
Помните, как зовут девушек из «Кейпоп-охотниц на демонов»? Имена выдуманные, а вот внешность вдохновлена реальными людьми

Прототипы вычислили фанаты.

Анимационный мюзикл «Кейпоп-охотницы на демонов» вышел на Netflix летом 2025-го и сразу стал тем самым мультфильмом, о котором говорят и фанаты K-pop, и обычные любители фэнтези.

Существует обычная на первый взгляд женская группа Huntrix, но в реальности их концерты и репетиции — лишь прикрытие. Настоящее дело девушек — охота на демонов. А когда на пути встает бойз-бэнд Saja Boys, оказывается, что это не конкуренты на сцене, а враги из потустороннего мира.

И все внимание зрителей приковано к трем главным героиням.

Руми

Руми — лидер Huntrix, голос и лицо группы. Для нее борьба с демонами — не просто миссия, а продолжение дела отца, некогда звезды и охотника. Она стремится завершить древний ритуал Хонмун и навсегда закрыть дверь в мир зла. Но у судьбы свои планы: демоны вмешиваются и рушатся ее надежды.

Зрители сразу заметили: Руми слишком уж напоминает Дженни из BLACKPINK. От сценической подачи до образа — совпадений много. Интернет заполонили теории, что персонаж срисовали именно с нее, хотя авторы быстро заявили: Дженни была лишь одним из множества вдохновений.

Помните, как зовут девушек из «Кейпоп-охотниц на демонов»? Имена выдуманные, а вот внешность вдохновлена реальными людьми

Мира

Мира отвечает за танцы, постановку номеров и жесткую дисциплину. Холодная и собранная, но внутри — те самые сомнения и травмы, которые делают ее образ живым. В прошлом — «проблемный ребенок», сбежавший из богатой семьи, в настоящем — девушка, которая борется не только с демонами, но и с собственными страхами.

Создатели признались, что вдохновлялись южнокорейской моделью Ан Со Ен — ее пластика и утонченность отлично легли в образ.

Помните, как зовут девушек из «Кейпоп-охотниц на демонов»? Имена выдуманные, а вот внешность вдохновлена реальными людьми

Зои

Третья участница Huntrix, Зои — это драйв и свет. Она пишет тексты песен, привносит американскую легкость (родилась и выросла в Калифорнии) и задает тот самый вайб, который уравновешивает драму подруг. За ее улыбкой и приколами скрывается серьезная сила: в бою Зои не уступает никому.

Фанаты тут же подметили схожесть с Чхаен из TWICE — от асимметричных причесок до дерзкой подачи. Соцсети заполнились роликами, где Чхаен будто оживает в образе мультяшной охотницы.

Помните, как зовут девушек из «Кейпоп-охотниц на демонов»? Имена выдуманные, а вот внешность вдохновлена реальными людьми

Руми, Мира и Зои — три разные энергии: драматичная, сдержанная и солнечная. Вместе они создают группу, в которую легко поверить: такая могла существовать в реальности.

Ранее мы писали: «Кейпоп-охотницы» стали хитом Netflix, но задумывались как сказка без песен и блесток: первый вариант сценария вряд ли зашел бы зрителям

Фото: Кадры из мультфильма «Кей-поп-охотницы на демонов» (2025)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Кейпоп-охотницы» стали хитом Netflix, но задумывались как сказка без песен и блесток: первый вариант сценария вряд ли зашел бы зрителям «Кейпоп-охотницы» стали хитом Netflix, но задумывались как сказка без песен и блесток: первый вариант сценария вряд ли зашел бы зрителям Читать дальше 29 сентября 2025
«Будьте здоровы!»: эта серия «Маши и Медведя» за 14 лет набрала 117 млн просмотров — 402 секунды удовольствия «Будьте здоровы!»: эта серия «Маши и Медведя» за 14 лет набрала 117 млн просмотров — 402 секунды удовольствия Читать дальше 2 октября 2025
Всего 3 серии «Маши и медведя» получили на IMDb оценку 8.5 — нет волков с клизмами, зато есть Sci-Fi, лирика и призраки прошлого Всего 3 серии «Маши и медведя» получили на IMDb оценку 8.5 — нет волков с клизмами, зато есть Sci-Fi, лирика и призраки прошлого Читать дальше 1 октября 2025
Дети только посмеются: в одной из лучших серий «Маши и медведя» спустя годы нашли отсылки, которые поймут только взрослые Дети только посмеются: в одной из лучших серий «Маши и медведя» спустя годы нашли отсылки, которые поймут только взрослые Читать дальше 1 октября 2025
«Умер "еще сильнее", но не исчез»: что случилось с Джину из «Кейпоп-охотницы на демонов» — «голос» Руми дает подсказку «Умер "еще сильнее", но не исчез»: что случилось с Джину из «Кейпоп-охотницы на демонов» — «голос» Руми дает подсказку Читать дальше 1 октября 2025
Имя этого волшебника звучит в каждой части «Гарри Поттера» — и неспроста: уложил бы Волан-де-Морта и Дамблдора одним пальцем Имя этого волшебника звучит в каждой части «Гарри Поттера» — и неспроста: уложил бы Волан-де-Морта и Дамблдора одним пальцем Читать дальше 3 октября 2025
Об этой адаптации Стивена Кинга вы вряд ли слышали — а она внезапно стала одним из главных хитов стриминга Об этой адаптации Стивена Кинга вы вряд ли слышали — а она внезапно стала одним из главных хитов стриминга Читать дальше 3 октября 2025
«Русская версия "Шрека"»: отечественный мульт из 2000-х зашел на Западе больше, чем «Чебурашка» — хотя он в 3 раза дешевле «Русская версия "Шрека"»: отечественный мульт из 2000-х зашел на Западе больше, чем «Чебурашка» — хотя он в 3 раза дешевле Читать дальше 3 октября 2025
Забытый всеми сериал по Стивену Кингу взлетел в мировых чартах стриминга — в главной роли двухкратный обладатель «Оскара» Забытый всеми сериал по Стивену Кингу взлетел в мировых чартах стриминга — в главной роли двухкратный обладатель «Оскара» Читать дальше 3 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше