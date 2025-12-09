Помните, как в «Истории Резе» Дэндзи и Макима плакали в кино? Это был реальный фильм СССР: сопоставили кадры – вышло один в один (фото)

Все, кто уже посмотрел «Человек-бензопила: История Резе», помнят, как Дэндзи и Макима ходили в кино на несколько сеансов подряд. Фильмы им не особо понравились, но вот последняя картина заставила прослезиться. И оказалось, что это не выдуманная кинолента, а реальный советский фильм.

Персонажи наблюдают за драмой «Баллада о солдате» 1959 года режиссёра Григория Чухрая. Внимательные читатели сравнили кадры из манги со сценами из фильма и нашли явное сходство в композиции и атмосфере. Этот выбор автора манги, Тацуки Фудзимото, выглядит глубоко не случайным.

В «Балладе о солдате» показана трогательная и трагическая история любви солдата к девушке, которую он встретил на фронте. Дэндзи в манге отмечает, что финальная сцена была особенно эмоциональной – и в советском фильме последняя сцена действительно является кульминационной и очень пронзительной.

Так что через эту отсылку Фудзимото тонко обыгрывает ключевую тему своей работы: сначала Дэндзи проникается грустной историей из советского кино, а затем встречает свою Резе – девушку-гибрида из СССР, созданную как орудие убийства. И их совместная история оказывается не менее суровой.

