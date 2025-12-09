Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Помните, как в «Истории Резе» Дэндзи и Макима плакали в кино? Это был реальный фильм СССР: сопоставили кадры – вышло один в один (фото)

Помните, как в «Истории Резе» Дэндзи и Макима плакали в кино? Это был реальный фильм СССР: сопоставили кадры – вышло один в один (фото)

9 декабря 2025 19:34
Помните, как в «Истории Резе» Дэндзи и Макима плакали в кино? Это был реальный фильм СССР: сопоставили кадры – вышло один в один (фото)

Тацуки Фудзимото выбрал эту ленту не случайно – намекает на трагичную судьбу героев.

Все, кто уже посмотрел «Человек-бензопила: История Резе», помнят, как Дэндзи и Макима ходили в кино на несколько сеансов подряд. Фильмы им не особо понравились, но вот последняя картина заставила прослезиться. И оказалось, что это не выдуманная кинолента, а реальный советский фильм.

Помните, как в «Истории Резе» Дэндзи и Макима плакали в кино? Это был реальный фильм СССР: сопоставили кадры – вышло один в один (фото)

Персонажи наблюдают за драмой «Баллада о солдате» 1959 года режиссёра Григория Чухрая. Внимательные читатели сравнили кадры из манги со сценами из фильма и нашли явное сходство в композиции и атмосфере. Этот выбор автора манги, Тацуки Фудзимото, выглядит глубоко не случайным.

Помните, как в «Истории Резе» Дэндзи и Макима плакали в кино? Это был реальный фильм СССР: сопоставили кадры – вышло один в один (фото)

В «Балладе о солдате» показана трогательная и трагическая история любви солдата к девушке, которую он встретил на фронте. Дэндзи в манге отмечает, что финальная сцена была особенно эмоциональной – и в советском фильме последняя сцена действительно является кульминационной и очень пронзительной.

Помните, как в «Истории Резе» Дэндзи и Макима плакали в кино? Это был реальный фильм СССР: сопоставили кадры – вышло один в один (фото)Помните, как в «Истории Резе» Дэндзи и Макима плакали в кино? Это был реальный фильм СССР: сопоставили кадры – вышло один в один (фото)

Так что через эту отсылку Фудзимото тонко обыгрывает ключевую тему своей работы: сначала Дэндзи проникается грустной историей из советского кино, а затем встречает свою Резе – девушку-гибрида из СССР, созданную как орудие убийства. И их совместная история оказывается не менее суровой.

Ранее мы писали: Посмотрели «Человек-бензопила: История Резе» в кино: объясняем, есть ли сцена после титров – не повторяйте наших ошибок

Фото: Кадр из фильма «Человек-бензопила: История Резе» (2025), «Баллада о солдате» (1959)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Посмотрели «Человек-бензопила: История Резе» в кино: объясняем, есть ли сцена после титров – не повторяйте наших ошибок Посмотрели «Человек-бензопила: История Резе» в кино: объясняем, есть ли сцена после титров – не повторяйте наших ошибок Читать дальше 7 декабря 2025
«Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне «Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне Читать дальше 10 декабря 2025
Не город, а ядерная пустошь: в «Магической битве» наконец-то показали, что стало с Токио после гибели Годжо Сатору (фото) Не город, а ядерная пустошь: в «Магической битве» наконец-то показали, что стало с Токио после гибели Годжо Сатору (фото) Читать дальше 10 декабря 2025
Джек Воробей? Ня-кавай, Джек Воробей! Джонни Депп должен появиться в «Ван-Пис», и в аниме его уже «затизерили» (фото) Джек Воробей? Ня-кавай, Джек Воробей! Джонни Депп должен появиться в «Ван-Пис», и в аниме его уже «затизерили» (фото) Читать дальше 10 декабря 2025
Фанаты выбрали: топ-10 самых красивых мужчин в аниме за 2025 – Сон Джин У из «Поднятия уровня» только 5-й, а кто же №1? Фанаты выбрали: топ-10 самых красивых мужчин в аниме за 2025 – Сон Джин У из «Поднятия уровня» только 5-й, а кто же №1? Читать дальше 9 декабря 2025
Почему о 3-м сезоне «Дандадана» пока известно так мало? Всё ради одного большого дня в конце 2025-го – дождитесь этой даты Почему о 3-м сезоне «Дандадана» пока известно так мало? Всё ради одного большого дня в конце 2025-го – дождитесь этой даты Читать дальше 9 декабря 2025
В основе аниме «Мой сосед Тоторо» история, достойная «Настоящего детектива»: разбираем теорию, из-за которой Ghibli выпускали опровержение В основе аниме «Мой сосед Тоторо» история, достойная «Настоящего детектива»: разбираем теорию, из-за которой Ghibli выпускали опровержение Читать дальше 9 декабря 2025
Дэндзи на коленях, «Дандадан» в пролете: это свежее аниме только что побило казалось бы вечный рекорд «Истребителя демонов» Дэндзи на коленях, «Дандадан» в пролете: это свежее аниме только что побило казалось бы вечный рекорд «Истребителя демонов» Читать дальше 8 декабря 2025
Отменённый шедевр Миядзаки наверняка стал бы лучшим фильмом 80-х: почему Ghibli его «похоронила» и при чём здесь Сталин? Отменённый шедевр Миядзаки наверняка стал бы лучшим фильмом 80-х: почему Ghibli его «похоронила» и при чём здесь Сталин? Читать дальше 8 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше