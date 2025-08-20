Помните, как Тося из «Девчат» ела бутерброд? Спорим, вы не замечали в сцене один ляп (фото)

Фильму уже 50+ лет, но эту деталь многие упускают.

Советская комедия «Девчата» — это настоящая классика, которую любят и пересматривают разные поколения. История неунывающей поварихи Тоси Кислицыной, влюбленной в бригадира лесорубов Илью Ковригина, покорила сердца зрителей своим теплом, искренностью и забавными ситуациями.

Кажется, этот фильм знают буквально наизусть. Но даже в такой родной и любимой картине внимательные зрители нашли забавный ляп.

Помните ту самую сцену, где Тося, «позаимствовав» у соседок продукты, накрывает на стол и делает себе роскошный бутерброд? Вот тут начинается магия.

Присмотритесь к банке с вареньем: сначала она полная, но уже через несколько секунд оказывается наполовину пустой.

Создается стойкое впечатление, что между дублями кто-то из съемочной группы не удержался и приложился к лакомству ложкой-другой. Грех такому аппетитному реквизиту пропадать зря!

Конечно же, этот ляп не критичен. Он не портит фильм, а наоборот, делает его еще более душевным и настоящим.

Получается такое маленькое напоминание: за кадром столь громкого шедевра были обычные люди, которые тоже могли ошибаться. И, возможно, любили варенье.

