Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Помните, как Тося из «Девчат» ела бутерброд? Спорим, вы не замечали в сцене один ляп (фото)

Помните, как Тося из «Девчат» ела бутерброд? Спорим, вы не замечали в сцене один ляп (фото)

20 августа 2025 09:54
Помните, как Тося из «Девчат» ела бутерброд? Спорим, вы не замечали в сцене один ляп (фото)

Фильму уже 50+ лет, но эту деталь многие упускают.

Советская комедия «Девчата» — это настоящая классика, которую любят и пересматривают разные поколения. История неунывающей поварихи Тоси Кислицыной, влюбленной в бригадира лесорубов Илью Ковригина, покорила сердца зрителей своим теплом, искренностью и забавными ситуациями.

Кажется, этот фильм знают буквально наизусть. Но даже в такой родной и любимой картине внимательные зрители нашли забавный ляп.

Помните ту самую сцену, где Тося, «позаимствовав» у соседок продукты, накрывает на стол и делает себе роскошный бутерброд? Вот тут начинается магия.

Присмотритесь к банке с вареньем: сначала она полная, но уже через несколько секунд оказывается наполовину пустой.

Помните, как Тося из «Девчат» ела бутерброд? Спорим, вы не замечали в сцене один ляп (фото)

Создается стойкое впечатление, что между дублями кто-то из съемочной группы не удержался и приложился к лакомству ложкой-другой. Грех такому аппетитному реквизиту пропадать зря!

Конечно же, этот ляп не критичен. Он не портит фильм, а наоборот, делает его еще более душевным и настоящим.

Получается такое маленькое напоминание: за кадром столь громкого шедевра были обычные люди, которые тоже могли ошибаться. И, возможно, любили варенье.

Ранее мы писали: Из-за этого теста текут слюнки: попробуйте вспомнить советское кино по кадрам с едой (от «Девчат» до «Москва слезам не верит»)

Фото: Кадр из фильма «Девчата» (1961)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Из-за этого теста текут слюнки: попробуйте вспомнить советское кино по кадрам с едой (от «Девчат» до «Москва слезам не верит») Из-за этого теста текут слюнки: попробуйте вспомнить советское кино по кадрам с едой (от «Девчат» до «Москва слезам не верит») Читать дальше 16 августа 2025
От Жеглова из «Места встречи» до Волка из «Ну, погоди!»: ИИ превратил 18 персонажей СССР в героев Disney и Ghibli (фото) От Жеглова из «Места встречи» до Волка из «Ну, погоди!»: ИИ превратил 18 персонажей СССР в героев Disney и Ghibli (фото) Читать дальше 21 августа 2025
Этот тест пройдут те, кто каждый год пересматривает «Любовь и голуби»: ответьте на 7 хитрых вопросов о фильме Этот тест пройдут те, кто каждый год пересматривает «Любовь и голуби»: ответьте на 7 хитрых вопросов о фильме Читать дальше 21 августа 2025
«Такая потрясающая музыка»: советский мультик покорил иностранцев — ругают анимацию, но все равно смотрят (оценка близка к 8) «Такая потрясающая музыка»: советский мультик покорил иностранцев — ругают анимацию, но все равно смотрят (оценка близка к 8) Читать дальше 21 августа 2025
Таксовал на стареньком «Москвиче», спивался и жил в нищете: Юрий Белов стал суперзвездой после «Карнавальной ночи» — а потом потерял все Таксовал на стареньком «Москвиче», спивался и жил в нищете: Юрий Белов стал суперзвездой после «Карнавальной ночи» — а потом потерял все Читать дальше 20 августа 2025
На 5/5 вопросов теста ответят лишь знатоки кино СССР: вспомните 5 фильмов с «утренними» названиями по кадру На 5/5 вопросов теста ответят лишь знатоки кино СССР: вспомните 5 фильмов с «утренними» названиями по кадру Читать дальше 20 августа 2025
Тест для поклонников кино «Мосфильма»: вспомнить 7 культовых кинолент по кадру смогут лишь знатоки Тест для поклонников кино «Мосфильма»: вспомнить 7 культовых кинолент по кадру смогут лишь знатоки Читать дальше 20 августа 2025
Он был когда-то странной игрушкой безымянной, а теперь — пенсионер! каверзный тест о Чебурашке для самых-самых внимательных зрителей Он был когда-то странной игрушкой безымянной, а теперь — пенсионер! каверзный тест о Чебурашке для самых-самых внимательных зрителей Читать дальше 20 августа 2025
В бой идут одни знатоки: на 6/6 вопросов о военном кино в этом тесте не ответят даже настоящие ценители жанра В бой идут одни знатоки: на 6/6 вопросов о военном кино в этом тесте не ответят даже настоящие ценители жанра Читать дальше 20 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше