Помните, как Штирлиц отмечал 23 февраля? К этой сцене придирались не зря

Одним из ярких эпизодов четвертой серии картины «Семнадцать мгновений весны» стала сцена, в которой Штирлиц душевно отмечал 23 февраля. В то время как поклонники ленты считают этот отрывок одним из самых глубоких и многозначительных в телефильме, критики нещадно ругают режиссера Татьяну Лиознову за включение его в сюжет.

Дело в том, что в книге писателя Юлиана Семенова, по которой и была снята лента, такого эпизода нет. А значит, это была вольность постановщицы. Правда, по некоторым данным, автор сцену одобрил. Однако интернет-пользователи удивились тому, что Штирлиц отмечал именно 23 февраля. По мнению многих, гораздо логичнее ему было бы праздновать День работников органов госбезопасности, который приходится на 20 декабря. Хоть официально эту дату установили лишь в 1990-х, неформально праздник чекисты начали отмечать уже после революции.

Кроме того, Штирлиц открыто пел в доме русскую песню «Ой ты, степь широкая», хотя уже тогда рисковал выдать себя. Оправдать его может только предположение, что герой пел мысленно, про себя, ведь сцена была снята так, что понять этого наверняка нельзя.