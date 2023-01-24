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Помните качка из рекламы Old Spice? Спустя 13 лет он уже не «на коне» (фото)

24 января 2023 14:30
Помните качка из рекламы Old Spice? Спустя 13 лет он уже не «на коне» (фото)

Актер заметно постарел.

«Посмотрите на своего мужчину и на меня. Да, я на коне!» — это фраза знакомая, пожалуй, любому телезрителю, как и мужчина, гордо восседавший в седле. Звезду рекламы товаров бренда зовут Айзая Мустафа, он один из немногих, к кому слава пришла «за 30 секунд» — примерно столько длится ролик.

В 2010 году Айзая попал в сотню самых красивых мужчин по версии популярного журнала People, что еще раз подтвердило его привлекательность. Если говорить о карьере актера, то темнокожий красавчик снялся в нескольких известных фильмах и сериалах, среди которых «Сумеречные охотники» и «Ангелы Чарли», однако самой значимой ролью в его карьере остался персонаж повзрослевшего Майка Хэнлона из картины «Оно 2».

Помните качка из рекламы Old Spice? Спустя 13 лет он уже не «на коне» (фото)

Мустафа не растерял физическую форму, однако, глядя на его фото, в глаза бросается седина и усталый вид. В продолжении рекламных роликов он уже не центральная фигура — теперь для молодого поколения роль «настоящего мужчины» исполняет его экранный сын.

Кстати, интересный факт: на самом деле у мужчины есть дочь от первого брака по имени Хейли.

Фото: Кадр из рекламы, соцсети
Артем Пестов
Артем Пестов
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