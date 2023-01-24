Помните качка из рекламы Old Spice? Спустя 13 лет он уже не «на коне» (фото)

«Посмотрите на своего мужчину и на меня. Да, я на коне!» — это фраза знакомая, пожалуй, любому телезрителю, как и мужчина, гордо восседавший в седле. Звезду рекламы товаров бренда зовут Айзая Мустафа, он один из немногих, к кому слава пришла «за 30 секунд» — примерно столько длится ролик.

В 2010 году Айзая попал в сотню самых красивых мужчин по версии популярного журнала People, что еще раз подтвердило его привлекательность. Если говорить о карьере актера, то темнокожий красавчик снялся в нескольких известных фильмах и сериалах, среди которых «Сумеречные охотники» и «Ангелы Чарли», однако самой значимой ролью в его карьере остался персонаж повзрослевшего Майка Хэнлона из картины «Оно 2».

Мустафа не растерял физическую форму, однако, глядя на его фото, в глаза бросается седина и усталый вид. В продолжении рекламных роликов он уже не центральная фигура — теперь для молодого поколения роль «настоящего мужчины» исполняет его экранный сын.

Кстати, интересный факт: на самом деле у мужчины есть дочь от первого брака по имени Хейли.