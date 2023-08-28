Помните качка из «Дома-2», вскружившего голову Бородиной? Его участи не позавидуешь

На телепроект «Дом-2» приходили добиваться внимания не только участников шоу, но и его ведущих. Именно за этим в 2011 году появился на стройке разведенный адвокат Михаил Терехин. Высокий мужчина спортивного телосложения с умным и серьезным взглядом быстро покорил сердца многих участниц, но его целью была ведущая Ксения Бородина. Она тоже не смогла устоять перед красавцем-кавалером.

Пара сначала существовала в рамках проекта, а потом вышла и за его пределы. Но отношения в итоге разладились, и в 2015 году Ксения Бородина и Михаил Терехин объявили о расставании. После этого личная жизнь адвоката не ладилась.

Сначала ему приписывали отношения и даже брак с его подругой актрисой Анной Калашниковой, но официально роман так и не подтвердился. Потом говорили, что Терехин вернулся к первой жене, но и эти слухи гуляли недолго. В итоге адвокат сосредоточился на карьере, а новую любовь так и не нашел.