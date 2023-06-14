Помните качка Барсукова из «Фабрики звезд»? Обомлеете, когда его увидите

Третий сезон «Фабрики звезд» стал для многих зрителей одним из любимых. На проекте сформировался коллектив «КГБ», куда вошли яркие и талантливые участники. Среди них оказался обаятельный качок Роман Барсуков, сводивший с ума миллионы поклонниц.

Артист попал на «Фабрику» не с первого раза. Барсуков пытался пробиться во второй сезон шоу, но ответ ему так и не дали. А вот на следующий раз ему повезло, и Роман вошел в состав третьей «Фабрики».

Барсуков обрел огромную популярность среди юных поклонниц, и это неудивительно. Роман покорил своей яркой внешностью, накачанной фигурой, пронзительным взглядом и необычным голосом.

Но слава артиста длилась недолго. Группа распалась, и об участниках со временем забыли. Позднее Роман создал свою кавер-группу «Самолет», которая существует и поныне.

Недавно артист посетил шоу «Фабрика с Яной Чу», где рассказал о жизни на проекте и после него. Теперь в 39-летнем «фабриканте» не узнать того обаятельного юношу. Он полностью облысел и обзавелся брутальной бородкой. Метаморфозы превратили Романа совсем в другого человека.