Помните Иваныча из культовых «Дальнобойщиков»? Вот как актер выглядит в 77 лет

Владимир Гостюхин растопил сердца зрителей, сыграв Федора Ивановича Афанасьева в мегапопулярном сериале «Дальнобойщики». Этот проект подарил артисту всенародную любовь. И по сей день он продолжает активно сниматься.

В свои 77 лет звезда экрана находится в отличной творческой форме. Многие коллеги по цеху могут позавидовать тому, как сложилась его карьера. При этом он всегда успевал не только много работать, но и строить личную жизнь.

Актер четыре раза женился, трижды стал отцом. Одна из наследниц знаменитости родилась не в законном браке. Матерью Александры, которая давно живет в США, стала тележурналистка Татьяна.

Как бы там ни было, любовные страсти остались в далеком прошлом. Любимец женщин и сердцеед превратился в дряхлого старичка. Гостюхина, которому теперь явно не до интрижек и измен, годы не пощадили.