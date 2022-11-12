Помните историю девушки, уплывшей из СССР в бикини? Вот как она выглядит сейчас

Снималась для мужских журналов и вышла замуж за миллионера.

В 1979 году мировую общественность потрясла история Лилианы Гасинской. 18-летняя девушка вылезла на причал бухты в австралийском Сиднее в одном красном бикини – оказывается, красавица сбежала с советского корабля.

Лилиана появилась на свет в Одессе. Сбежать из СССР было ее давней мечтой – и накануне своего 19-летия ее взяли на теплоход «Леонид Собинов» официанткой.

Пока персонал судна обслуживал пассажиров на вечеринке, Лилиана выпрыгнула в иллюминатор и 40 минут плыла до берега.

Уже на следующей день она стала мировой сенсацией, а через месяц снялась обнаженной для журнала Penthouse.

В 1984 году Лилиана Гасинская вышла замуж за миллионера Яна Хайсона, однако спустя время брак распался. Лилиана переехала в Лондон, нашла нового мужа и родила двоих сыновей. Сегодня Гасинской 62 года – она редко общается с прессой и увлекается духовными практиками.