Помните исхудавшего мальчика, который ошарашил весь мир? Он растет настоящим красавчиком

Весь мир облетело фото, на котором белая женщина дает худощавому нигерийскому малышу пить воду из бутылки. На фото глава благотворительного фонда помощи детям Африки Аня Ринггрен Ловен и мальчик по имени Хоуп.

Родители малыша были уверены, что он колдун – и бросили 2-летнего ребенка на произвол судьбы. В Нигерии, где очень распространена вера в магию, это частая практика. Когда Аня нашла мальчика, у него даже не было имени – и активистка назвала его Хоупом, что переводится как «надежда». Мальчика передали в центр помощи детям.

Сегодня Хоуп выглядит здоровым и ухоженным. Долгое время мальчик ходил со слуховым аппаратом, но сейчас он ему больше не нужен. В своих соцсетях Аня Ринггрен Ловен поведала о дальнейшей судьбе Хоупа: