Помните Иракли с хитом «Лондон-Париж»? Теперь его сложно узнать

Один из самых известных участников «Фабрики звезд» певец Иракли навсегда запомнился публике после трека «Лондон-Париж». Как сегодня выглядит исполнитель?

После выпуска из «Фабрики» карьера артиста пошла в гору. Всего через год он получил премию «Золотой граммофон», потом написал новый хит «Капля абсента», участвовал в проектах «Танцы со звездами» и «Остров», в которых демонстрировал прекрасные физические возможности. Однако вскоре мужчина развелся с женой Софьей Гребенщиковой, и это расставание дало о себе знать.

На одном из последних снимков артиста в социальных сетях хорошо видно, как он изменился со временем. Мужчина набрал в весе, стал более тучным, его лицо покрыла местами седая щетина, а прежними остались только улыбка и взгляд. Впрочем, музыкант и не думает останавливать свою карьеру. У него есть свой клуб в Москве, который пользуется популярностью, а также продюсерский центр, где он помогает становиться знаменитыми молодым исполнителям.