Смотрите фильмы за 1 ₽
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Помните Инну Воловичеву из «Дома-2»? Пышка стала роковой красоткой

Помните Инну Воловичеву из «Дома-2»? Пышка стала роковой красоткой

15 октября 2022 13:00
Помните Инну Воловичеву из «Дома-2»? Пышка стала роковой красоткой

Она нашла свое счастье.

Пышнотелая Инна Воловичева была одной из наиболее ярких участниц проекта «Дом-2». Воловичева запомнилась тем, что смогла сбросить на телестройке целых 40 килограмм.

Звезда так и не обрела свою любовь на проекте, однако после ухода из «Дома-2» вышла замуж, а в 2013 году родила дочь Марию. Инна Воловичева продолжает поддерживать связь с другими участниками телепроекта и делится совместными снимками в соцсетях.

Впрочем, страничка участницы скандального шоу сейчас заполнена по большей части семейными фото. Воловичева очень гордится подросшей дочерью, которая увлекается теннисом, а также часто публикует романтические кадры с мужем. Инне Воловичевой удалось сохранить стройность, поэтому она не стесняется выкладывать фото своего стройного тела в белье.

Помните Инну Воловичеву из «Дома-2»? Пышка стала роковой красоткой
Фото: соцсети, кадры из телепередачи "Дом-2" (2004-2020)
Алла Новикова
Алла Новикова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video