Помните Инну Воловичеву из «Дома-2»? Пышка стала роковой красоткой

Пышнотелая Инна Воловичева была одной из наиболее ярких участниц проекта «Дом-2». Воловичева запомнилась тем, что смогла сбросить на телестройке целых 40 килограмм.

Звезда так и не обрела свою любовь на проекте, однако после ухода из «Дома-2» вышла замуж, а в 2013 году родила дочь Марию. Инна Воловичева продолжает поддерживать связь с другими участниками телепроекта и делится совместными снимками в соцсетях.

Впрочем, страничка участницы скандального шоу сейчас заполнена по большей части семейными фото. Воловичева очень гордится подросшей дочерью, которая увлекается теннисом, а также часто публикует романтические кадры с мужем. Инне Воловичевой удалось сохранить стройность, поэтому она не стесняется выкладывать фото своего стройного тела в белье.