Помните Илларию Павловну из «Почти смешной истории»? Вот что с ней стало (фото)

До 40 лет Ольга Антонова была преимущественно театральной звездой. Редкие роли в кино не приносили ей большой славы. Узнавать ее начали только в 1977 году, когда актриса сыграла странную Илларию Павловну в картине «Почти смешная история». Образ чудачки Антонова так талантливо воплотила в жизнь, что ее действительно начали считать немного сумасшедшей. Возможно, именно поэтому, несмотря на успех ленты, актрисе не спешили предлагать новые роли.

Выручал лишь театр: она была задействована в важных премьерах, ездила на гастроли с антрепризами. Все ее героини были своеобразными, ранимыми и чуткими женщинами.

В 2010 году в семье Антоновой случилось горе — скончалась ее единственная дочка. После этого актриса избегала публики, не появлялась на телепрограммах. Лишь недавно выяснилось, что еще в 2015 году Ольга ушла из Театра Комедии имени Акимова, где блистала на сцене около 50 лет.

В этом году Антоновой исполнилось уже 85 лет, но без работы она не осталась. Актриса теперь обучает студентов в академии театрального мастерства в Санкт-Петербурге.