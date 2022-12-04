Помните Иду Кашетинскую из «Ликвидации»? Вот как за 15 лет изменилась талантливая актриса

Все так же обаятельна.

15 лет назад на экраны вышел сериал «Ликвидация», рассказывающий о борьбе с преступностью в послевоенной Одессе. Наводчицу Иду Кашетинскую сыграла яркая актриса Ксения Раппопорт. За работу над картиной Раппопорт получила премию «Золотой орел».

После сериала карьера артистки пошла в гору. На счету звезды кино более 80 ролей в таких картинах, как: «Юрьев день», «Исаев», «Белая гвардия», «Ладога», «Лед», «Мата Хари» и «Джетлаг».

Ксении Раппопорт уже 48 лет, но с годами актриса стала только краше.

У Раппопорт двое детей – Аглая Тарасова, пошедшая по стопам матери, и юная София. Звезда замужем за ресторатором Дмитрием Борисовым. Помимо актерской деятельности, именитая артистка занимается благотворительностью и руководит фондом, помогающим детям с тяжелыми заболеваниями.