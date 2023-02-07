Помните хрустального мальчика из шоу Малахова? Не поверите, ему уже 30 лет

Александр Пушкарев родился с редким генетическим заболеванием — остеогенезом. Всю жизнь он страдает от хрупкости костей и не может позаботиться о себе самостоятельно, нуждаясь в постоянной заботе близких.

Родители Александра не уделяли ему должного внимания. Они не занимались сыном, который даже передвигаться мог лишь в инвалидном кресле, из-за чего близкие всерьез беспокоились за его жизнь. Но поход к Андрею Малахову на шоу полностью изменил ситуацию.

Дело в том, что историей Пушкарева заинтересовалась Валентина Двойнишникова, живущая в Перми. Она была поражена сложной жизнью Саши и решила усыновить его, забрав от равнодушных родителей. Валентина окружила приемного сына заботой и вниманием, полностью поддерживая его во всех начинаниях.

Сегодня Александр, которому этой весной исполнится 31 год, живет полноценной жизнью вместе со своей новой семьей. Он увлекается видеоиграми, общается с друзьями в социальных сетях и ведет свой блог. При этом герой «Пусть говорят» старается не привлекать внимание к своей жизни и больше не появляется на шоу.