Помните хромую звезду фильма «Водитель для Веры»? Сейчас ее не узнать

Свою звездную роль Алена Бабенко получила довольно поздно. Актрисе был 31 год, когда она сыграла в картине «Водитель для Веры». Зрители полюбили хромую героиню, и любовь эта длится вот уже почти 20 лет.

За прошедшее время артистка сильно изменилась. Она прошла через развод, в котором до сих пор винит себя. После 17 лет брака знаменитость ушла от Виталия Бабенко. Ходили слухи, что она начала отношения с Александром Домогаровым, но правду уже вряд ли кто-то узнает. Сама Алена говорила, что в то время не могла быть примерной матерью и женой.

В 43 года звезда тайно вышла замуж во второй раз. Ей удалось построить счастье на чужом несчастье. Когда Эдуард Субоч закрутил роман с Бабенко, у него была семья. Но любовь оказалась важнее моральных принципов.

Сегодня коварной разлучнице 51 год, несколько лет назад она стала бабушкой. Внешне любимица публики изменилась до неузнаваемости. Она постарела, но, стоит признать, осталась очаровательной женщиной.