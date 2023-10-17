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Помните хохочущее Солнышко из «Телепузиков»? Не поверите, увидев малышку сейчас

17 октября 2023 18:00
Помните хохочущее Солнышко из «Телепузиков»? Не поверите, увидев малышку сейчас

Уже давно не ребенок.

Многие актеры довольно рано начинают сниматься, но побить рекорд Джесс Смит из США сложно. В сериале «Телепузики» она засветилась в возрасте девяти месяцев. В проекте, который транслировался в России с 2000 по 2002 год, малышке досталась роль Солнышка.

Перед ней стояла важная задача — хохотать на камеру на протяжении 40 минут. Справился бы не каждый взрослый, а она смогла. Очаровательная кроха давно превратилась в яркую красотку-блондинку. Американка стала блогером и недавно сообщила подписчикам важную новость.

В свои 27 лет Смит готовится впервые стать матерью. Отца ее будущего наследника зовут Рики Лэтэм. Джесс обнародовала снимки с УЗИ, на которых можно разглядеть ребенка. И поклонники вмиг почувствовали себя старыми.

«Как же быстро летит время», «Скоро у нас появится еще одно Солнышко», «Сколько я спал? Когда она успела вырасти?» — изумились интернет-пользователи.

Помните хохочущее Солнышко из «Телепузиков»? Не поверите, увидев малышку сейчас
Фото: Кадр из сериала «Телепузики» (1997–2001), социальные сети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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