Помните хохочущее Солнышко из «Телепузиков»? Не поверите, увидев малышку сейчас

Многие актеры довольно рано начинают сниматься, но побить рекорд Джесс Смит из США сложно. В сериале «Телепузики» она засветилась в возрасте девяти месяцев. В проекте, который транслировался в России с 2000 по 2002 год, малышке досталась роль Солнышка.

Перед ней стояла важная задача — хохотать на камеру на протяжении 40 минут. Справился бы не каждый взрослый, а она смогла. Очаровательная кроха давно превратилась в яркую красотку-блондинку. Американка стала блогером и недавно сообщила подписчикам важную новость.

В свои 27 лет Смит готовится впервые стать матерью. Отца ее будущего наследника зовут Рики Лэтэм. Джесс обнародовала снимки с УЗИ, на которых можно разглядеть ребенка. И поклонники вмиг почувствовали себя старыми.