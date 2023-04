Помните хит Never Gonna Give You Up? Посмотрите, что стало с его исполнителем

Без песни Never Gonna Give You Up английского музыканта Рика Эстли не обходились ни одна дискотека и ни один праздник. Абсолютный хит от британского бас-баритона взорвал мировые чарты в 1987 году. На 21-летнего исполнителя обрушилась громадная популярность, его альбомы продавались миллионами копий.

В 1994 году артиста настигла неудача. Его пластинка Body & Soul провалилась. Возвращение певца с новым материалом в начале нулевых прошло почти незамеченным. В конце 2000-х выплыть из небытия британцу помогла его Never Gonna Give You Up. В Интернете «вспомнили» его трек, а в 2016-м новый альбом исполнителя возглавил британский чарт.

57-летний певец выступает на концертах, однако узнать в нем романтичного юношу с дерзко зачесанными назад волосами и голливудской улыбкой смогут лишь самые преданные фанаты. Артист погрузнел, виски посеребрила седина, а лицо испещрили предательские морщины. Рик Эстли счастлив в браке с кинопродюсером Лене Босейджер.