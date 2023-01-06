Помните хирурга, отпилившего себе ногу? Его дальнейшая судьба удивит фанатов

Первая часть легендарной «Пилы» произвела фурор в 2004 году. Минималистичный хоррор, снятый за копейки, собрал в прокате свыше 100 миллионов долларов, а актеры удостоились престижных наград.

История повествует о маньяке, который спрятал двух мужчин в жутковатой комнате. Им предстояло вынести страшные испытания, и в конце один из героев, хирург Лоуренс Гордон, отпилил себе ногу, чтобы выбраться наружу.

Этого персонажа сыграл Кэри Элвес. Роль принесла английскому актеру мировую славу. До сих пор его помнят как того отчаявшегося хирурга из культового ужастика. Многие уверены, что после знаковой роли артист исчез с радаров, однако в фильмографии Элвеса числится много нашумевших проектов.

Еще в начале 90-х он сыграл в готической экранизации «Дракулы», исполнив роль Артура, жениха Люси. После «Пилы» актер появился в картинах «Крутая Джорджия», «Больше, чем секс», а также в сериале «Очень странные дела». В фильме «Клуб миллиардеров» Элвес перевоплотился в самого Энди Уорхола. В следующем году с участием актера выйдет «Миссия невыполнима 7».