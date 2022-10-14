Помните Хартмана из фильма Кубрика? Его рекорду позавидует любой военный
Артист совершил практически невозможное.
Одной из главных звезд военной драмы Стэнли Кубрика «Цельнометаллическая оболочка» стал Рональд Ли Эрми, исполнивший роль сержанта Хартмана. Многие зрители с удивлением смотрели на перевоплощение артиста, однако далеко не все знали, что в реальной жизни Ли Эрми долгое время был военным.
В армию будущая звезда попал из-за сложного детства: на одном из судебных заседаний судья предложил ему или отправиться служить, или пойти в тюрьму. Юноша выбрал первый вариант и надолго попал в ряды военнослужащих. Вернулся домой он только в 1972 году.
В Америке Ли Эрми привлек внимание режиссеров, которые начали звать его в качестве консультанта. Будущий актер помогал в производстве фильмов, а иногда постановщики даже предлагали ему небольшие второстепенные роли. И вот в 1987 году он получил приглашение в «Цельнометаллическую оболочку».
Его роль настолько впечатлила экспертов и бывших коллег, что они не смогли не отметить талант артиста. В 2002 году ему было присвоено звание комендор-сержанта как раз за его знаменитую роль. Так что он стал первым в истории американским военным, который получил повышение, находясь долгие годы в отставке.
Всего же за годы карьеры он успел поучаствовать в 60 проектах. Актер сумел построить успешную карьеру и актера, и военного, а его сержант Хартман до сих пор не оставляет зрителей равнодушными. Ли Эрми скончался в 2018 году из-за осложнений после перенесенной пневмонии.