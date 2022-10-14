Помните Хартмана из фильма Кубрика? Его рекорду позавидует любой военный

Одной из главных звезд военной драмы Стэнли Кубрика «Цельнометаллическая оболочка» стал Рональд Ли Эрми, исполнивший роль сержанта Хартмана. Многие зрители с удивлением смотрели на перевоплощение артиста, однако далеко не все знали, что в реальной жизни Ли Эрми долгое время был военным.

В армию будущая звезда попал из-за сложного детства: на одном из судебных заседаний судья предложил ему или отправиться служить, или пойти в тюрьму. Юноша выбрал первый вариант и надолго попал в ряды военнослужащих. Вернулся домой он только в 1972 году.

В Америке Ли Эрми привлек внимание режиссеров, которые начали звать его в качестве консультанта. Будущий актер помогал в производстве фильмов, а иногда постановщики даже предлагали ему небольшие второстепенные роли. И вот в 1987 году он получил приглашение в «Цельнометаллическую оболочку».

Его роль настолько впечатлила экспертов и бывших коллег, что они не смогли не отметить талант артиста. В 2002 году ему было присвоено звание комендор-сержанта как раз за его знаменитую роль. Так что он стал первым в истории американским военным, который получил повышение, находясь долгие годы в отставке.

Всего же за годы карьеры он успел поучаствовать в 60 проектах. Актер сумел построить успешную карьеру и актера, и военного, а его сержант Хартман до сих пор не оставляет зрителей равнодушными. Ли Эрми скончался в 2018 году из-за осложнений после перенесенной пневмонии.