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Помните группу «Русский размер»? Один солист все тот же, зато второй изменился так, что не узнать

4 июля 2023 11:45
Помните группу «Русский размер»? Один солист все тот же, зато второй изменился так, что не узнать

После распада группы музыканты пошли разными путями.

Группа «Русский размер» в 90-е годы гремела по всей стране. Необычная для российского слушателя музыка в стиле рейв и синти-поп полюбилась молодежи и звучала на каждой дискотеке.

Дуэт состоял из двух парней, Виктора Бондарюка и Дмитрия Копотилова, известного как «Капа». Уже в конце 90-х популярность «Русского размера» пошла на спад, а в 2005 году коллектив развалился. Дмитрий остался в группе вместе с новым участником, Игорем Луценко.

Виктор Бондарюк, проигравший в суде права на придуманное им же название, начал новый проект «Размер Project», а сегодня выступает в составе «140 ударов в минуту».

Оба музыканта активно ведут соцсети. Самые верные поклонники группы не устают удивляться, как сильно поменялись артисты за прошедшие годы. Виктор Бондарюк выглядит точно так же, как и на пике карьеры, изменился только цвет волос. Копотилов, напротив, сильно состарился и набрал несколько десятков лишних килограммов.

Помните группу «Русский размер»? Один солист все тот же, зато второй изменился так, что не узнать
Фото: Кадр YouTube «D-Sign TV», соцсети
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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