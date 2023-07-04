Помните группу «Русский размер»? Один солист все тот же, зато второй изменился так, что не узнать

Группа «Русский размер» в 90-е годы гремела по всей стране. Необычная для российского слушателя музыка в стиле рейв и синти-поп полюбилась молодежи и звучала на каждой дискотеке.

Дуэт состоял из двух парней, Виктора Бондарюка и Дмитрия Копотилова, известного как «Капа». Уже в конце 90-х популярность «Русского размера» пошла на спад, а в 2005 году коллектив развалился. Дмитрий остался в группе вместе с новым участником, Игорем Луценко.

Виктор Бондарюк, проигравший в суде права на придуманное им же название, начал новый проект «Размер Project», а сегодня выступает в составе «140 ударов в минуту».

Оба музыканта активно ведут соцсети. Самые верные поклонники группы не устают удивляться, как сильно поменялись артисты за прошедшие годы. Виктор Бондарюк выглядит точно так же, как и на пике карьеры, изменился только цвет волос. Копотилов, напротив, сильно состарился и набрал несколько десятков лишних килограммов.