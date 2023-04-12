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Помните гопника Башку из шоу «Даешь молодежь!»? Сейчас он совсем не тот разгильдяй (фото)

12 апреля 2023 10:15
Помните гопника Башку из шоу «Даешь молодежь!»? Сейчас он совсем не тот разгильдяй (фото)

Артиста смело можно назвать примерным семьянином.

Карьерным трамплином для Михаила Башкатова стало скетч-шоу «Даешь молодежь!». В популярном шоу он исполнил сразу несколько ролей, но самым запоминающимся стал гопник Башка, живущий в московских Химках. Артист так органично вжился в роль, поэтому многие зрители были уверены, что вне съемочной площадки Башкатов ведет себя похожим образом.

На самом же деле талантливый артист посвящал свое время построению карьеры и личной жизни. За прошедшее время он успел сняться во многих сериалах и фильмах, озвучил несколько иностранных мультфильмов и не раз выходил на театральную сцену.

Дома же Башкатов занят воспитанием своих наследников. Еще в 2009 году он сделал предложение возлюбленной Екатерине Багель, с которой познакомился во время учебы в университете. И за годы совместной жизни они воспитали четверых детей: Тимофея, Федора и Степана и Тею.

Подробностями жизни звезда экрана делится в социальных сетях. Он и его супруга регулярно выкладывают множество кадров, не стесняясь рассказывать, из чего состоит быт их большой семьи. Фанаты же не пропускают публикации кумира, искренне радуются его личным и творческим успехам и отмечают, как сильно изменилась внешность артиста. По их мнению, теперь Башкатов похож на взрослого состоявшегося мужчину и главу большого семейства, а не на уличного хулигана из популярного шоу. Помните гопника Башку из шоу «Даешь молодежь!»? Сейчас он совсем не тот разгильдяй (фото)

Фото: Кадры из скетчкома «Даешь молодежь!», соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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