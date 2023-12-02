Помните Гниду из «Кадетства»: никогда не догадаетесь, кем работает подросший актер

Кирилл Емелянов так вжился в свою роль в сериале «Кадетство», что уже не смог отмыться от постыдного клише. Образ злого и подлого Алексея Сырникова стал для юного актера и подарком, и проклятием. Где бы ни снимался Кирилл, для большинства зрителей он так и остался желчным суворовцем.

На счету Емельянова были и другие ленты, среди которых «Сволочи», «Мальчики с Востока», «Как я стал русским», «Пункт пропуска», но все они не сравнятся по популярности с «Кадетством». Неудивительно, что знаменитость решила сменить амплуа. У актера обнаружился кулинарный талант.

Кирилл Емельянов принял участие в шоу «Битва шефов», которое ведут известные повара Константин Ивлев и Ренат Агзамов. 32-летний актер успешно справился с испытаниями, попал в финал и, приготовив нежные рулетики из баклажанов, оказался победителем.