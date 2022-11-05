Помните главный «бренд» проекта «Дом-2»? Вот как живет и выглядит Ольга Рапунцель

Ольга Григорьевская известна зрителям как Ольга Рапунцель. Длинноволосая девушка пришла на проект «Дом-2» в 2015 году. Первоначально красавице приглянулся Олег Волк, однако вскоре он покинул проект – и Рапунцель переключилась на Илью Яббарова, позже у нее были странные отношения с Николаем Должанским и Венцесловом Венгржановским. Но Ольга Рапунцель все-таки обрела свою любовь с Дмитрием Дмитриенко.

В 2017 году пара поженилась, а в 2018-м на свет появилась дочь Василиса, которую Рапунцель родила в прямом эфире.

Тем временем ее брак трещал по швам – стало известно об изменах и рукоприкладстве со стороны Дмитрия. Однако супругам удалось преодолеть разногласия – и в 2020-м родилась их вторая дочь – София. Сейчас семья активно ведет соцсети и часто путешествует.