Помните главную скандалистку из «Дома-2»? Внешний вид Оксаны Стрункиной вызывает восхищение

Оксана Стрункина была одной из наиболее ярких участниц «Дома-2». Ради проекта красавица оставила учебу в вузе. На телестройке Стрункина пыталась построить отношения с Михаилом Терехиным и с другими мужчинами, но ей не ответили взаимностью. На проекте участница задержалась благодаря скандалам и интригам.

После «Дома-2» Оксана Стрункина кардинально изменила свою жизнь. Вышла замуж, родила сына Петю, сделала несколько пластических операций и поменяла стиль в одежде.

На сегодняшний момент 37-летняя Стрункина давно оставила скандалы в прошлом. Телезвезда пробует себя в качестве блогера и много времени уделяет воспитанию сына.