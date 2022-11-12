Смотрите фильмы за 1 ₽
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Помните главную скандалистку из «Дома-2»? Внешний вид Оксаны Стрункиной вызывает восхищение

Помните главную скандалистку из «Дома-2»? Внешний вид Оксаны Стрункиной вызывает восхищение

12 ноября 2022 11:50
Помните главную скандалистку из «Дома-2»? Внешний вид Оксаны Стрункиной вызывает восхищение

Уверенная в себе красотка.

Оксана Стрункина была одной из наиболее ярких участниц «Дома-2». Ради проекта красавица оставила учебу в вузе. На телестройке Стрункина пыталась построить отношения с Михаилом Терехиным и с другими мужчинами, но ей не ответили взаимностью. На проекте участница задержалась благодаря скандалам и интригам.

После «Дома-2» Оксана Стрункина кардинально изменила свою жизнь. Вышла замуж, родила сына Петю, сделала несколько пластических операций и поменяла стиль в одежде.

На сегодняшний момент 37-летняя Стрункина давно оставила скандалы в прошлом. Телезвезда пробует себя в качестве блогера и много времени уделяет воспитанию сына.

Помните главную скандалистку из «Дома-2»? Внешний вид Оксаны Стрункиной вызывает восхищение
Фото: соцсети, кадры из телепередачи "Дом 2" (2004-2020)
Алла Новикова
Алла Новикова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video