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Помните главную красавицу «Ералаша»? Вот какой она стала, когда выросла

5 ноября 2022 16:30
Помните главную красавицу «Ералаша»? Вот какой она стала, когда выросла

Превратилась в роковую красотку.

Юная актриса Маша Рыбакова попала в «Ералаш» случайно. Девочка пришла на пробы в фильме «Смерть пионерки», но так весело смеялась, что роль она не получила. Зато смех Маши оценили режиссеры «Ералаша», которые вели съемки в соседнем павильоне.

Так Маша Рыбакова попала в юмористический киножурнал и исполнила немало ролей легкомысленных красавиц, в которых влюблены герои-мальчишки.

Но несмотря на блестящий старт в актерстве, с возрастом Мария Рыбакова выбрала другую стезю – теперь она работает по ту сторону кадра. Девушка окончила ГИТИС и стала режиссером и продюсером, также Мария преподает актерское мастерство. О личной жизни красавица не распространяется.

Помните главную красавицу «Ералаша»? Вот какой она стала, когда выросла
Фото: соцсети, кадры из телепрограммы "Ералаш" (1974-2021)
Алла Новикова
Алла Новикова
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