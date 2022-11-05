Помните главную красавицу «Ералаша»? Вот какой она стала, когда выросла

Юная актриса Маша Рыбакова попала в «Ералаш» случайно. Девочка пришла на пробы в фильме «Смерть пионерки», но так весело смеялась, что роль она не получила. Зато смех Маши оценили режиссеры «Ералаша», которые вели съемки в соседнем павильоне.

Так Маша Рыбакова попала в юмористический киножурнал и исполнила немало ролей легкомысленных красавиц, в которых влюблены герои-мальчишки.

Но несмотря на блестящий старт в актерстве, с возрастом Мария Рыбакова выбрала другую стезю – теперь она работает по ту сторону кадра. Девушка окончила ГИТИС и стала режиссером и продюсером, также Мария преподает актерское мастерство. О личной жизни красавица не распространяется.