Помните главного злодея из сериала «Граница. Таежный роман»? Посмотрите, какая у него красивая жена

Жестокий и обаятельный капитан в сериале о любви и службе в тайге Алексей Гуськов вселял во многих российских девушек трепет. На его счету более 80 ролей в кино, но главной своей удачей в жизни он считает не их, а свою супругу.

Актрису Лидию Вележеву Гуськов встретил на репетиции в театре. Супруги по-разному рассказывают о начале отношений. По версии Вележевой, она подошла к актеру попросить спички и тут же влюбилась.

Сам артист был менее романтичен и называет роман «банальной, пошлой связью актеров, переросшей в семейную жизнь». Супруга подарила Гуськову сыновей Владимира и Дмитрия.

Оба они намерены пойти по стопам отца, а старший уже демонстрирует успехи на актерском поприще. В 2015 году он удостоился театральной премии за роль Александра в спектакле «Последние».

Жене Гуськова не раз приходилось защищать его в телеэфирах. Она отвергала обвинения актрисы Елены Прокловой в домогательствах и опровергала роман артиста с Юлией Ауг. По ее словам, Гуськов хороший семьянин и настоящий мужчина, а в 1990-е он и вовсе сменил свет софитов на шоферскую баранку, чтобы прокормить семью. В этом году их союзу исполняется 35 лет.