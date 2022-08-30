Помните главного «Усатого няня» в СССР? Сегодня вы узнаете его с трудом

За свою карьеру Сергей Проханов сыграл десятки ролей. Но именно персонаж Кеши Четвергова в фильме «Усатый нянь» принес ему славу всенародного любимца СССР в 1977 году. После премьеры Проханов получал сотни писем от фанаток каждый день. Но актер оказался на редкость верным семьянином: своей главной любовью он называл супругу Татьяну, на которой женился еще в 1974 году.

Правда, брак им сохранить не удалось. В 1992 году на собственные средства Проханов организовал «Театр Луны», который забирал все его силы. Он пропадал на работе, не возвращаясь домой даже по ночам. В отношениях с женой начали копиться конфликты, и в 1999 году они развелись. Расставание с супругой Сергей и сейчас считает главной ошибкой.

В этом году актеру исполнится 70 лет. Внешне он мало похож на «Усатого няня»: Проханов сильно располнел и состарился. Однако лукавый прищур у него остался таким же, каким был у Четвергова. Он по-прежнему занимается работой собственного театра и с удовольствием проводит время с внуками. Дела омрачают лишь проблемы со здоровьем: в 2012 году Проханов перенес операцию на сердце, спустя год сломал ногу, а этим летом угодил в реанимацию с открывшимся кровотечением из-за язвы желудка.