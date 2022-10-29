Помните главного красавчика из «Татьяниного дня»? Вот как живет и выглядит Кирилл Сафонов

Кирилл Сафонов прославился благодаря главной роли в сериале «Татьянин день». Сегодня 49-летний артист все еще востребован в профессии, но Сафонов пришел к славе и успеху далеко не сразу.

Будущий актер появился на свет в небогатой многодетной семье, так что с детства Сафонов подрабатывал, продавая театральные билеты, а в 14 лет уехал на Север укладывать рельсы. В 18 он женился и довольно скоро обзавелся дочерью Настей, однако ребенок брак не спас.

Свою актерскую карьеру Кирилл Сафонов начал в Израиле, куда он уехал, не окончив ГИТИС.

Сафонов успел сняться в пяти израильских фильмах, когда его пригласили в «Татьянин день». Так актер окончательно перебрался в Москву.

Однажды на одном из мероприятий Сафонов встретил солистку группы «Фабрика» Сашу Савельеву. Актер с первого взгляда влюбился в эффектную блондинку. Пара сыграла роскошную свадьбу в Царицыно. Спустя девять лет у супругов родился долгожданный сын Леон – Сафонов даже уходил в декретный отпуск, чтобы помогать жене заботиться о ребенке, но спустя год вернулся к работе над новыми проектами.