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Помните главного красавчика из группы «Корни»? Вот с кем обрел счастье фабрикант

4 декабря 2022 13:00
Помните главного красавчика из группы «Корни»? Вот с кем обрел счастье фабрикант

Разница в возрасте не помеха их счастью.

Двадцать лет назад в Александра Асташенка были влюблены миллионы девушек. Певец прославился благодаря проекту «Фабрика звезд» и участию в группе «Корни». Но тысячам поклонниц Асташенок предпочел ее – концертного директора «Корней» Елену Венгржиновскую.

Жена старше исполнителя на целых 13 лет, но пара счастлива вместе почти два десятилетия. У супругов есть дочь, 18-летняя Виктория, в которой звездный папа души не чает.

Имя девочке дали в честь знаменитого хита группы «Корни» «С днем рождения, Вика».

Асташенок и его супруга долго мечтали о втором ребенке, но, увы, у Елены случился выкидыш после падения с лестницы. Так что сейчас пара всерьез раздумывает о том, чтобы взять малыша из детского дома.

Помните главного красавчика из группы «Корни»? Вот с кем обрел счастье фабрикант
Фото: соцсети, Globallookpress.com
Алла Новикова
Алла Новикова
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