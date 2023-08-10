Помните главного карлика советского кино? Ахнете, увидев его в старости

Владимир Федоров за годы карьеры стал одним из самых ярких артистов СССР. Необычная внешность позволила ему получить негласный титул короля сказок, а самой известной ролью на его творческом пути стал Черномор в картине «Руслан и Людмила».

При этом всю жизнь Федоров совмещал свою актерскую профессию с работой физика и электрика. Он с детства увлекался техникой, поэтому на досуге ремонтировал сломанные предметы. А после окончания МИФИ устроился работать в институт и является автором более 50 научных трудов и изобретений.

Прославился артист и на телевидении. В течение нескольких лет он был соведущим Леонида Ярмольника в шоу «Золотая лихорадка».

Преданные поклонники до последних дней жизни следили за успехами артиста. И, как отмечали фанаты, с годами перемены во внешности становились все заметнее. В последних работах Федорова в нем уже нельзя узнать того харизматичного актера, ведь он стал похож на дедушку с усталым взглядом и седой бородой.

Скончался Федоров в 2021 году. Последние годы он страдал от множества болезней, и его состояние становилось все хуже. Скончался артист, не дожив полгода до своего 83-летия.