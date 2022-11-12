Помните героя шоу Малахова, весившего 80 кг в 7 лет: вот как он преобразился после передачи

В 2017 году страну потрясла история 7-летнего Ярослава Мохова из Пятигорска. Мальчик весил почти 76 килограмм – и ему диагностировали ожирение третьей степени.

У Ярослава непростая история: его родители часто выпивали, а отец и вовсе ушел из семьи. После появления мальчика в программе «Пусть говорят» ситуация не изменилась – его вес перевалил за 80 кило. Судьбу Ярослава Мохова активно обсуждали в сети – и тогда за него взялись блогеры.

Популярная в бьюти-индустрии бизнесвумен Елена Темиргалиева отправила Ярослава на оздоровительные процедуры в Казань, но результата это не дало.

Зато мальчику помог Дмитрий Майер – блогер когда-то и сам страдал от лишнего веса, поэтому его тронула история Ярослава Мохова.

Под руководством наставника Ярослав сумел похудеть на 20 килограмм. Майер тщательно следит за питанием своего подопечного – теперь мальчик ест только здоровую еду.