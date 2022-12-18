Помните героиню шоу Малахова с сухим льдом? Трагическая история ничему не научила Екатерину Диденко

Некоторые знаменитости пытаются привлечь к себе внимание любыми возможными способами. Моральные аспекты уходят на второй план, а жажда популярности затуманивает рассудок.

Блоггер и фармацевт Екатерина Диденко прославилась на всю страну из-за трагедии на ее вечеринке по случаю дня рождения. Инцидент с сухим льдом привел к смерти троих людей, в том числе и мужа женщины.

Позже именинницу обвинили в халатности. Будучи дипломированным врачом, она не знала простых мер безопасности.

Этот случай принес Екатерине еще больше известности в социальных сетях. Кажется, что культура отмены не сработала в данном случае, и теперь у нее уже полтора миллиона подписчиков. Почти через год после трагедии она вновь вышла замуж и даже решилась на пластическую операцию. По этому случаю женщина снова закатила вечеринку. К счастью, в этот раз обошлось без жертв.