Помните героиню шоу Малахова, родившую в 13? Вот как сейчас живет молодая мать

Пару лет назад зрители программы «Пусть говорят» были шокированы историей Даши Суднишниковой, которая уже в 13 лет стала мамой. После выхода программы с ее участием девочка ощутила на себе все «прелести» популярности.

Школьница за участие в передаче получила немалый гонорар, и став известной на всю страну, начала за вознаграждение давать интервью. Со временем она поняла, что может неплохо заработать на этой истории, и стала делиться самыми сокровенными подробностями своей жизни. Молодая мама даже продавала снимки УЗИ.

Дочкой Дарья практически не занималась, а опекуном малышки стала бабушка, которая взяла на себя все хлопоты с младенцем.

В это время девочка делится с подписчиками мыслями по поводу материнства и переживаниями о своей личной жизни. Но пользователи все чаще подмечают, что у неё могут быть серьезные проблемы со здоровьем, ведь юная блогерша заметно похудела, а во взгляде почти всегда видна грусть.