Помните героиню шоу Малахова, которая весила 26 кг? При виде ее новых фото в горле встает ком

В 2014 году страну потрясла история Анны Ергчуковой, которая при росте в 168 сантиметров весила 26 килограмм – о судьбе девушки зрители узнали из программы «Пусть говорят».

Эксперты так и не поняли, что послужило толчком к такому экстремальному похудению: неразделенная любовь, желание стать моделью или психические расстройства.

Ситуация была критическая: Анна пыталась нормализовать питание, но привыкший к минимальным порциям организм просто не принимал пищу.

Спустя год Анна вернулась на программу уже в весе 48 килограммов. Сейчас Анна Егрчукова оставила анорексию в прошлом: у девушки абсолютно нормальная комплекция, и она смогла побороть своих «внутренних демонов». Анна счастлива и в личной жизни: героиня «Пусть говорят» встретила свою любовь и вышла замуж.

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