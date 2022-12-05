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Помните героиню шоу Малахова, которая сбежала из дома ради пожилого адмирала? Вот как сложилась жизнь россиянки

5 декабря 2022 07:30
Помните героиню шоу Малахова, которая сбежала из дома ради пожилого адмирала? Вот как сложилась жизнь россиянки

Девушке не удалось построить личное счастье с избранником.

Имя Виктории Тихониной стало известно на всю страну, когда она сбежала из дома. 17-летняя девушка отправилась на встречу своему счастью и стала сожительницей 62-летнего Леонида, который представился избраннице настоящим адмиралом.

Познакомились будущие влюбленные, когда Вика была в детском лагере. Она сразу же влюбилась в импозантного мужчину и поверила всем его эффектным легендам. Поэтому, когда вернулась домой, решила все бросить и сбежать к избраннику. Родители Вики 2 месяца искали ее и нашли в Кировской области, где пара уже начала обустраивать собственное жилье.

Вика не сомневалась в заслугах своего избранника, но спустя некоторое время узнала всю правду. Как оказалось, Леонид никогда не был адмиралом и придумал себе легенду, чтобы завоевать сердце доверчивой девушки. До этого же он вымогал из людей деньги с помощью подставных фирм и представлялся аквалангистом, чтобы также втереться в доверие к очередной избраннице.

Как только Тихонина узнала, кем на самом деле являлся ее любимый адмирал, она его бросила. Девушка вернулась в родительский дом и теперь живет спокойную жизнь вдали от скандалов и телешоу. Она занимается организацией экскурсий и счастлива в своей профессии.

Фото: Кадр из программы «Пусть говорят»
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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