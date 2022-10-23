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Помните героиню шоу Малахова, которая родила от родного брата? Вот что известно об этой странной семье

23 октября 2022 14:00
Помните героиню шоу Малахова, которая родила от родного брата? Вот что известно об этой странной семье

Судьба этой девочки шокирует.

Несколько лет назад в студию программы «Пусть говорят» пришла несовершеннолетняя девушка Лида Солодова из Владимирской области. В 13 лет Лида поняла, что ждет ребенка, но его отец был неизвестен. Полиция провела более 20 тестов ДНК, чтобы выяснить, от кого родила Лида. Ответ оказался шоком – отцом маленького Тимура является старший брат Лиды 17-летний Анатолий.

Сама Лида Солодова считает, что родила от своего возлюбленного 21-летнего Александра Дрягина – и на программу она пришла, чтобы доказать это.

Однако науку не обманешь: повторный тест подтвердил, что Лида родила от родного брата. Узнав об этом, Лида выбежала из студии. Но героине и всей ее семье все же пришлось смириться с постыдной правдой.

Фото: кадр из передачи "Пусть говорят" (2001)
Алла Новикова
Алла Новикова
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