Помните фразу «Заисся, заисся!»? Так вот чьим голосом говорил заяц-каратист из «Ну, погоди!» (фото)

Многие уверены, что легендарный мультфильм «Ну, погоди!» озвучивали только два актера — Анатолий Папанов и Клара Румянова. Однако это не совсем так.

Так, в одном из эпизодов мультика появляется заяц-каратист. Он запомнился одной лишь фразой «Заисся, заисся!». Этого персонажа озвучила не Румянова, как были уверены зрители, а Мария Виноградова.

Актриса также подарила свой голос и другим мультгероям: дяде Федору из «Простоквашино», Ежику из «Ежика в тумане», а также Незнайке из «Винтика и Шпунтика». И это далеко не все ее работы, связанные с дубляжом. Также Виноградова озвучивала героинь Одри Хепберн и Джиды Лоллобриджиды.

Обширна и фильмография актрисы. Она начала сниматься в кино еще до войны. Среди ее работ такие ленты, как «Последний этап», «Гараж», «Мертвые души». Также Виноградова появлялась в нескольких выпусках «Ералаша». Мария Сергеевна снималась в кино и озвучивала роли до последнего. Ее не стало в 72 года после инсульта.