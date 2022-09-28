Помните Фиму Собак из «12 стульев»? О ее судьбе можно снимать жестокий триллер

Вера Ивлева мечтала запомниться зрителям в большой роли, но удача ей так и не улыбнулась. Артистке довелось появляться исключительно в эпизодах. Например, она воплотила Фиму Собак в «12 стульях» Леонида Гайдая.

Не задалась не только карьера артистки, но и ее личная жизнь. Несчастья одно за другим преследовали знаменитость. Все началось с того, что она потеряла своего брата-близнеца Александра Кислаева. Он также надеялся стать актером и вместе с сестрой поступал в театральное училище Щепкина, но попытка успехом не увенчалась. Свой провал Кислаев воспринял болезненно и отказался от намерения строить актерскую карьеру. В 31 год Александр ушел из жизни.

Потеря брата стала большим ударом для Веры, но со временем она смогла взять себя в руки. Звезда вышла замуж за военного Дмитрия Ивлева, которому родила дочь Ольгу. Однако вскоре офицер поставил возлюбленной условие: либо она ставит крест на себе как на актрисе и становится домохозяйкой, либо они разводятся. Знаменитость выбрала второе.

В конце 70-х артистка влюбилась в художника-гримера Наума Маркзицера, который ответил ей взаимностью. Возлюбленные начали жить вместе. Их счастье продлилось семь лет, после чего избранник Ивлевой решил эмигрировать в США. Вот только звезда к переезду была не готова и осталась в СССР, поставив точку в своем гражданском браке.

Новой любовью Веры стал Яков Левитан, но семьи с ним она так и не построила. Возлюбленный артистки часто прикладывался к бутылке и отказывался от совместной жизни. Устав терпеть выходки любимого мужчины, Ивлева отказалась от него раз и навсегда.

Однако особенно несладко звезде пришлось в лихие 90-е. Тогда она столкнулась с профессиональной невостребованностью, которая обернулась денежными трудностями. Усугубляло ситуацию и состояние здоровья артистки, которое оставляло желать лучшего.

Мало того, что Ивлева страдала от белокровия и астмы, так ее еще и сбила машина, причем дважды. В первый раз звезда отделалась испугом и ссадинами, а во второй раз угодила в больницу с ушибом головы. Тогда режиссер Марк Захаров отказался от больной актрисы, оставив ей всего одну роль. Отвернулись от Веры и многие ее коллеги.

Жизнь звезды, напоминавшая триллер, оборвалась внезапно — зимой 1999 года. Ивлева возвращалась от подруги, но домой так и не дошла. Пропавшую без вести артистку спустя несколько месяцев обнаружили в лесу.

Выяснилось, что ее сбила машина, однако водитель, испугавшись ответственности, вывез, вероятнее всего, еще живую звезду в лесополосу, где закопал в снегу. Весной один из прохожих случайно наткнулся на оттаявшее тело знаменитости, растерзанное собаками.