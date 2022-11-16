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Помните фильм «Ворон»? От факта, чьим сыном был погибший актер, станет жутко

16 ноября 2022 17:30
Помните фильм «Ворон»? От факта, чьим сыном был погибший актер, станет жутко

Семью преследовал злой рок.

Брэндон Ли стал кумиром поколения в начале 90-х. Скоропостижный уход актера сделал его звездой мирового масштаба. Многие усматривали нечто мистическое в судьбе Брэндона.

В 1993 году актер получил главную роль в готическом фильме «Ворон». История рассказывает о парне, убитом при загадочных обстоятельствах вместе со своей девушкой. Он возвращается с того света, чтобы отомстить за свою гибель и смерть возлюбленной.

Съемки «Ворона» начались в день рождения Брэндона Ли — актеру исполнилось 28 лет. Процесс шел успешно до тех пор, пока не приступили к сцене, где в главного героя стреляет антагонист Фанбой.

Актер Майкл Масси нажал на курок и по-настоящему ранил Брэндона Ли. Оказалось, что в стволе пистолета оставалась заглушка, которая и пробила живот актера. Спасти Ли не удалось.

Смерть артиста назвали несчастным случаем. Многие видят в этой истории роковое совпадение, ведь отец Брэндона, великий Брюс Ли, тоже скоропостижно скончался во время съемок фильма. Мастеру боевых искусств было всего 32 года. Обстоятельства загадочного ухода отца и сына до сих пор вызывают у публики много вопросов.

Фото: Legion-Media
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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