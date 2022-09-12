Помните фильм «Волкодав из рода Серых Псов»? Вот что стало с актером

Фильм «Волкодав из рода Серых Псов» зрители увидели и оценили еще в 2006 году. Главную роль в картине, снятой режиссером Николаем Лебедевым, сыграл уже тридцатилетний, но все еще малоизвестный на тот момент актер Александр Бухаров, выпускник ВГИКа.

Сам Бухаров по сей день считает эту роль одной из лучших в карьере, несмотря на большое количество полученных травм. Ведь именно она открыла Александра для кино, позволив ему к настоящему моменту сняться почти в 50 картинах.

Личная жизнь тоже вполне устраивает звезду. Со своей супругой Еленой Медведевой он познакомился еще 24 года назад в овощном магазине. Оба они тогда были студентами. С тех пор супруги практически не расстаются. А с 1998 года судьба преподнесла им одно и то же место театральной службы — столичный театр имени Джигарханяна.

Несмотря на большую армию поклонниц, Александр сохраняет верность и преданность своей жене. Актер искренне считает, что у них с Еленой сложился отличный творческий тандем как на сцене, так и в жизни. С годами к нему пришло понимание, что семья и доверие в ней — это главная ценность.