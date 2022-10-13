Помните фильм «Любовь и голуби»? Угадайте героя по его цитате

Фильм Владимира Меньшова “Любовь и голуби” вошел в золотой фонд советского кинематографа. Лирическая комедия, снятая на основе одноименной пьесы Владимира Гуркина, сразу же была тепло встречена публикой. С годами эта популярность меньше не стала - “Любовь и голуби” по-прежнему горячо любимы зрителями всех возрастов. Интересно, что во время съемок актеры продемонстрировали чудеса перевоплощения. Дело в том, что по сценарию Надежда была женщиной средних лет, а баба Шура - пенсионеркой. В реальности же 50-летняя актриса Нина Дорошина, сыгравшая Надю, была старше Натальи Теняковой (баба Шура) на десять лет. Впрочем, на экране этот казус не заметен, поскольку 40-летней на момент съемок Теняковой пришлось перевоплотиться в свою полную противоположность - пожилую бабу Шуру. Кстати, Сергей Юрский, исполнивший роль дяди Мити, в действительности тоже был мужем Натальи Теняковой. Актеры прожили вместе 49 лет, вплоть до смерти Юрского в 2019 году.

Комедия “Любовь и голуби”, пожалуй, одна из самых цитируемых в стране. Предлагаем вам пройти тест и вспомнить, какому персонажу принадлежат те или иные реплики из фильма.