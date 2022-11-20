Помните Филатова из «Диверсанта»? Улыбчивый красавец располнел до неузнаваемости

Поклонники надеются, что он придет в форму.

Алексей Бардуков прославился благодаря роли разведчика Лени Филатова в телефильме «Диверсант». Закрепил свой успех актер съемками в картинах «Мираж», «Мосгаз», «Палач», «Найденыш» и «Метро».

После развода с актрисой Анной Старшенбаум Бардуков стал завидным холостяком – и многие девушки мечтали, чтобы одинокий красавчик обратил на них внимание.

Однако со времен первого «Диверсанта» артист заметно изменился.

Фото со съемок четвертого сезона «Диверсанта» повергло поклонников в шок, ведь их кумир набрал в весе.