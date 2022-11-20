Помните Филатова из «Диверсанта»? Улыбчивый красавец располнел до неузнаваемости
Поклонники надеются, что он придет в форму.
Алексей Бардуков прославился благодаря роли разведчика Лени Филатова в телефильме «Диверсант». Закрепил свой успех актер съемками в картинах «Мираж», «Мосгаз», «Палач», «Найденыш» и «Метро».
После развода с актрисой Анной Старшенбаум Бардуков стал завидным холостяком – и многие девушки мечтали, чтобы одинокий красавчик обратил на них внимание.
Однако со времен первого «Диверсанта» артист заметно изменился.
Фото со съемок четвертого сезона «Диверсанта» повергло поклонников в шок, ведь их кумир набрал в весе.
«Артист отличный, но располнел очень. Мне кажется, что на войне, тем более в разведке, не должно быть таких «пончиков»», «Бардуков хороший актер. Чего ж так распустил-то себя?», «Сбросить вес не мешало бы!», — возмущались телезрители.