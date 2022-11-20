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Помните Филатова из «Диверсанта»? Улыбчивый красавец располнел до неузнаваемости

20 ноября 2022 08:40
Помните Филатова из «Диверсанта»? Улыбчивый красавец располнел до неузнаваемости

Поклонники надеются, что он придет в форму.

Алексей Бардуков прославился благодаря роли разведчика Лени Филатова в телефильме «Диверсант». Закрепил свой успех актер съемками в картинах «Мираж», «Мосгаз», «Палач», «Найденыш» и «Метро».

После развода с актрисой Анной Старшенбаум Бардуков стал завидным холостяком – и многие девушки мечтали, чтобы одинокий красавчик обратил на них внимание.

Однако со времен первого «Диверсанта» артист заметно изменился.

Фото со съемок четвертого сезона «Диверсанта» повергло поклонников в шок, ведь их кумир набрал в весе.

«Артист отличный, но располнел очень. Мне кажется, что на войне, тем более в разведке, не должно быть таких «пончиков»», «Бардуков хороший актер. Чего ж так распустил-то себя?», «Сбросить вес не мешало бы!», — возмущались телезрители.

Помните Филатова из «Диверсанта»? Улыбчивый красавец располнел до неузнаваемости
Фото: кадр из сериала "Диверсант. Идеальный штурм" (2022), кадры из сериала "Диверсант" (2004)
Алла Новикова
Алла Новикова
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