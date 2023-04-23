Помните феминистку из передачи «Я сама»? Она женила на себе настоящего принца (фото)

За Марией Арбатовой прочно закрепилось звание главной феминистки страны. Несмотря на это, писательница не раз выходила замуж и сумела отхватить себе настоящего принца.

Обрести счастье в личной жизни знаменитости удалось лишь с третьей попытки. С первым мужем, певцом Александром Мирошником, ведущая передачи «Я сама» развелась из-за постоянных ссор и измен. Со вторым супругом, политическим экспертом Олегом Вите, у Арбатовой не срослось из-за того, что он не поддержал ее решение баллотироваться в Государственную думу.

Публицист быстро оправилась от очередного развода, тем более что вскоре прямо на съемочной площадке своей программы она встретила Шумита Датта Гупта — бенгальского принца. Статный красавец сразу произвел впечатление на писательницу, и симпатия оказалась взаимной. Закрутился страстный роман, который закончился свадьбой. Супруги счастливы вместе вот уже более 20 лет и вряд ли помышляют о расставании.