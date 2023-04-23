Помните феминистку из передачи «Я сама»? Она женила на себе настоящего принца (фото)
Звезда экрана не устояла перед чарами статного красавца.
За Марией Арбатовой прочно закрепилось звание главной феминистки страны. Несмотря на это, писательница не раз выходила замуж и сумела отхватить себе настоящего принца.
Обрести счастье в личной жизни знаменитости удалось лишь с третьей попытки. С первым мужем, певцом Александром Мирошником, ведущая передачи «Я сама» развелась из-за постоянных ссор и измен. Со вторым супругом, политическим экспертом Олегом Вите, у Арбатовой не срослось из-за того, что он не поддержал ее решение баллотироваться в Государственную думу.
Публицист быстро оправилась от очередного развода, тем более что вскоре прямо на съемочной площадке своей программы она встретила Шумита Датта Гупта — бенгальского принца. Статный красавец сразу произвел впечатление на писательницу, и симпатия оказалась взаимной. Закрутился страстный роман, который закончился свадьбой. Супруги счастливы вместе вот уже более 20 лет и вряд ли помышляют о расставании.