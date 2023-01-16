Помните Федю из «Старого Нового года»? Народ ахнул при виде него спустя 40 лет

Маленький Федя Полуорлов из фильма «Старый Новый год» поразил многих зрителей. Большинство считало, что юного актера, исполнившего эту роль, ждет яркая карьера. Однако это был последний экранный образ Валентина Карманова.

Талантливый мальчик стал заикаться и больше не мог участвовать в съемках. К 18 годам этот недуг отступил, но артист не сумел поступить во ВГИК. После этой неудачи молодой человек пробовал себя в разных сферах. Он работал таксистом, ставил постановки в детском театре и даже стал бизнесменом. И все-таки не смог найти свое призвание, а последние годы стали для него и вовсе одним из самых сложных периодов в жизни.

Появившись на передаче «Прямой эфир», постаревший Валентин шокировал публику. За эти 40 лет он изменился до неузнаваемости. Кроме того, в студию мужчина пришел на костылях, так как незадолго до этого на него напали и ограбили.

Такая непростая судьба и внешний вид Карманова вызвали сочувствие у многих зрителей.